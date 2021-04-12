2021/04/12 | 18:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هذا هو الموقف المروري في بغداد الان.وبحسب ما اكده مصدر امني، ان “الموقف المروري تضمن: قطع طريق بالقرب من جسر الربيعي بعد الاشتباه بوجود جسم غريب عند صعدة الجسر المذكور ساحة النسور بأتجاه تقاطع سيد الحليب مزدحم العرصات بأتجاه الناظمية متوقف السير تماما تقاطع صلاح الدين مزدحم دخول العامرية من المطار مزدحم من النسور الى جسر الحارثية مزدحم سريع الشعلة مزدحم من شارع المطار باتجاه الكاظمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جسر مقطوع وازدحامات خانقة..



تعرف على الموقف المروري في بغداد الان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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