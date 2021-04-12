توضيح من التربية بشأن الصفوف المشمولة بالدوام الحضوري والبقية المستمرة بالإلكتروني

2021/04/12 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن الصفوف المشمولة بالدوام الحضوري، والبقية المستمرة بالدوام الإلكتروني بعد قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم.

ونشرت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، توضيحا عن وزارة التربية، ذكرت فيه أن الدوام الحضوري يشمل، الأول الابتدائي، والثاني الابتدائي، والثالث الابتدائي، السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي.

وأشارت وزارة التربية، إلى أن باقي المراحل الداراسية سيبقى فيها التعليم الإلكتروني.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بجائحة كورونا في العراق خلال اجتماعها اليوم 5 قرارات جديدة بشأن الموقف الوبائي في شهر رمضان المبارك.وقررت اللجنة ما يلي: فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً حتى 5 صباحاً فرض حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبتتقليص دوام الموظفين في رمضان ساعة واحدةاستثناء الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران من الحظر الشامل والسماح لهم بممارسة العمل حتى الساعة 7 مساءًالسماح بعودة الدوام الحضوري في المدارس للصفوََف الأول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية

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