كركوك.. القبض على قاتل ’’طفل حدث’’ بعد 24 ساعة من تنفيذه الجريمة

2021/04/12 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الإثنين، إن مكتب مكافحة إجرام كركوك ألقى القبض على قاتل بعد 24 ساعة من وقوع الجريمة

وقالت الوزارة في بيان "تمكنت مفارز شرطة كركوك/ قسم مكافحة الاجرام من القبض على متهم بالقتل بعد أن استخبر قسم مكافحة إجرام كركوك بوجود جثة مجهولة الهوية تعود لطفل حدث".

وأضاف " وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وبعد التحري تم التوصل إلى هوية الجاني، وإعترف بارتكابه جريمة القتل وصدقت اقواله ابتدائياً وقضائياً وأجري كشف الدلالة على محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص وتم توقيفه وفق أحكام المادة ( 406 ق.ع).

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