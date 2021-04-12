قوة مشتركة تداهم منزل محافظ بابل وكالة تنفيذا لمذكرة إلقاء قبض

2021/04/12 | 18:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/داهمت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني وشرطة بابل اليوم الاثنين منزل محافظ بابل وكالة حسن منديل في الحي العسكري بوسط الحلة تنفيذا لأمر إلقاء قبض صادر بحقه من قبل قاضي النزاهة.وقال مصدر في القوة" أن قوة أمنية مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل والشرطة وتنفيذا لأمر مباشر من وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي داهمت منزل محافظ بابل وكالة حسن منديل في الحي العسكري بوسط الحلة.واضاف أن القوة أيضا تلاحق كلا من ابنه سلام وصهره هشام على خلفية نفس القضية"./انتهى

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