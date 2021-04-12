الرئيس العراقي يؤكد أهمية الانتخابات المقبلة ويشدد على الرقابة الأممية

2021/04/12 | 18:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، إن الانتخاباتِ المقبلةَ مهمةٌ ومفصلية وتأسيسية، فيما أشار إلى ضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين...

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