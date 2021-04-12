2021/04/12 | 18:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: مسار وباء كورونا في ازدياد مستمر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: مسار وباء كورونا في ازدياد مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).