2021/04/12 | 18:05 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 12 أبريل 2021 | 05:54 مساءً | عدد القراءات : 7

الصحة العالمية: جائحة كورونا في "مرحلة حرجة"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن جائحة كورونا في "مرحلة حرجة" والإصابات بالفيروس ترتفع باطراد.

ولفتت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف في مؤتمر صحافي إلى أنه يمكن السيطرة على الوباء في "بضعة أشهر" في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت: "نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء.



إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر.



إنه يتنامى في شكل مطرد.



ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها".

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