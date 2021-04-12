عضو بالاقتصاد النيابية يتحدث عن 3 ملفات خطيرة تتعلق بالاقتصاد والدينار العراقي وعدد السكان

2021/04/12 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عبدالله الخربيط، اليوم الإثنين، إن الجانب الاقتصادي كان أهم ما جاء في الحوار الستراتيجي الأخير بين الحكومتين العراقية والأمريكية الأربعاء الماضي.وقال الخربيط في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اقتصاد العراق مصاب بالسرطان والعملة العراقية ستنهار في السنوات المقبلة وفق التوقعات، وهذا الأمر دفع واشنطن للتدخل بشكل مباشر لمساعدة العراق".وأضاف إن "الاقتصاد العراقي أمر يهم الحكومة الامريكية، لذلك هي تسعى لدفع العراق إلى استغلال الغاز بدلا من استيراده عبر ايران".وتابع أن "هناك انفجارا سكانيا في العراق حيث وصل عدد المواطنين أكثر من 40 مليونا وسيزداد خلال 20 عاماً المقبلة إلى 80 مليون".

وأصدرت بغداد وواشنطن بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.وقال الطرفان في البيان، إن "دور القوات الأمريكية وقوات التحالف قد تحول الآن إلى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من القوات القتالية خارج العراق".وجدد البلدان تأكيدهما على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فيما جددت الولايات المتحدة تأكيد احترامها لسيادة العراق وسلامة أراضيه وللقرارات ذات الصلة والتي صدرت عن السلطتين التشريعية والتنفيذية العراقية.

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