عضو بالاقتصاد النيابية يتحدث عن 3 ملفات خطيرة تتعلق بالاقتصاد والدينار العراقي وعدد السكان

وأصدرت بغداد وواشنطن بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.وقال الطرفان في البيان، إن "دور القوات الأمريكية وقوات التحالف قد تحول الآن إلى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من القوات القتالية خارج العراق".وجدد البلدان تأكيدهما على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فيما جددت الولايات المتحدة تأكيد احترامها لسيادة العراق وسلامة أراضيه وللقرارات ذات الصلة والتي صدرت عن السلطتين التشريعية والتنفيذية العراقية.
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