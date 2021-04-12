بالوثيقة: صدور مذكرة قبض بحق محافظ عراقي بتهمة الرشوة

2021/04/12 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

حصلت بغداد اليوم ، على وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى توضح صدور أمر قبض بحق محافظ بابل حسن منديل.

وبحسب الوثيقة فأن أمر القبض صدر بحق المحافظ بتهمة الرشوة.

وثيقة أمر القبض داخل الخبر.

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