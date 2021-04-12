القضاء الاردني يتخذ قرارا جديدا بقضية ولي العهد السابق

2021/04/12 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن تلفزيون المملكة الأردنية ، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن القضية المتعلقة بزعزعة أمن المملكة الأردنية، التي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.ونقل تلفزيون المملكة الأردنية، عن مصدر لم يكشف عن هويته، قوله إن : ملف قضية / الفتنة/ المتعلقة بزعزعة أمن المملكة الأردنية، التي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، أحيلت إلى المدعي العام في البلاد.دون المزيد من التفاصيل.​وظهر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع أخيه ولي العهد السابق، الأمير حمزة، في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية، امس الأحد، للمرة الأولى منذ تفجر الخلاف الذي هز البلاد مؤخرا.ونشر الديوان الملكي الأردني، "فيديو لجلالة الملك يظهر إلى جانبه الأمير حمزة وعدد من الأمراء احتفالا بمئوية الأردن، وهم يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وجه رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.قال إنه : تم وأد الفتنة والأمير حمزة مع عائلته في قصره برعايتي وهو التزم السير على نهج الآباء والأجداد.واشار الى انه : قرر التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية وأوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن./انتهى3

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