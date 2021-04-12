الأمن النيابية لـNRT: اتفاق سنجار لم يطبق لهذه الأسباب.. وبغداد ستحسم الملف قريبا

2021/04/12 | 18:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، ان اتفاق سنجار بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان لم ينفذ لأسباب داخلية وخارجية.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، في تصريح لـ NRT عربية (12 نيسان 2021) انه "لم يتم تنفيذ اتفاق سنجار الذي كان قبل شهرين بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم".

وأوضح ان "اسباب عدم تطبيق الاتفاق تعود لوجود اطراف داخلية في الاقليم والمركز واطراف خارجية لها صلة بالموضوع وتربطها علاقات مع تركيا ومقاتليPKK وتأثيرها الكبير على الوضع الامني".

وأضاف الركابي ان "وجود ابناء سنجار في الاقليم داخل المخيمات او في السكن الحر، وعدم وضوح سياسة الاقليم له تأثير على طبيعة العمل وعلى طبيعة العلاقة التي تجمع بين الاقليم وبين ابناء سنجار".

وتابع، ان "وفدا حكوميا يتكون من وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش سيذهبون الى سنجار من اجل الوصول إلى نتيجة في الاتفاق" مؤكدا ان "هذا يأتي في وقت عدم اقتناع عدد كبير من ابناء سنجار بالاتفاق لتأثيراته السلبية عليهم".

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