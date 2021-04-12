2021/04/12 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، و نظيره الإيراني علي شمخاني، اليوم الإثنين، تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين العراق وإيران.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي وشمخاني يبحثان تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين بغداد وطهران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي وشمخاني يبحثان تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين بغداد وطهران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي وشمخاني يبحثان تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين بغداد وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).