الإطاحة بشبكة داعشية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بأربيل

2021/04/12 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الإثنين، بالإطاحة بشبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل محافظة أربيل.وذكر المجلس، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

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