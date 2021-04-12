خبير اقتصادي: زيادة احتياطي البنك المركزي لا علاقة له بخفض سعر الدينار

2021/04/12 | 18:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع ان زيادة احتياطات البنك المركزي لا علاقة له بسياسة الاصلاح التي تقوم بها الحكومة الاتحادية ولا بخفض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الامريكي.

وقال الشماع في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين 12/4/2021، ان زيادة احتياطات البنك المركزي من العملة والتي اعلن عنها رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يعود الى ان الاضطراب الذي حصل في الاسواق نتيجة رفع سعر الدولار وخفض قيمة الدينار جعل السوق يتوقف عن شراء الدولار من خلال نافذة بيع وشراء العملة في البنك المركزي هذا من جهة، ومن جهة أخرى ايرادات الحكومة ارتفعت نتيجة ارتفاع اسعار النفط وبالتالي زاد احتياطي البنك المركزي.

وأضاف الشماع الى ان احتياطي البنك المركزي هو لتغطية استيرادات العراق من الخارج ويجعل دول العالم تثق بالاعتمادات التي تفتحها البنوك العراقية، مشددا على ان حجم الاحتياطات ليس له حدود لكن هناك حدود دنيا ان انخفض عنها يكون ذلك خطرا، فهي يجب ان تغطي قيمة 6 اشهر من الاستيرادات الخارجية للعراق.

وشدد الشماع على ان لدى العراق احتياطيات كافية تغطي 100% من قيمة استيراداته الخارجية.

وكان رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي، اعلن يوم امس الاحد، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى أكثر من 60 مليار دولار بعد ان كان 51.9 مليار قبل الشروع بالاجراءات الاصلاحية لهذه الحكومة.

PUKmedia / فائق إيزدي

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