2021/04/12 | 18:48 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نوكيا تعلن أكبر إطلاق لهواتف حتى الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..اعلنت شركة Global HMD، الشركة المنتجة لهواتف نوكيا وملحقاتها ،اليوم عن أكبر عملية إطلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نوكيا تعلن أكبر إطلاق لهواتف حتى الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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