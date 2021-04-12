نوكيا تعلن أكبر إطلاق لهواتف حتى الآن

2021/04/12 | 18:48 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..اعلنت شركة Global HMD، الشركة المنتجة لهواتف نوكيا وملحقاتها ،اليوم عن أكبر عملية إطلا...

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