بالوثيقة.. تحويل الإجراء إلى عقود في بلدية الناصرية

2021/04/12 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصلت “تقدم”، اليوم الاثنين، على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير بلدية الناصرية كاظم جبر، تضمنت تحويل الإجراء اليوميين إلى عقود في بلدية الناصرية.

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