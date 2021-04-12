اعتقال مطلوبين والعثور على أسلحة ومتفجرات

2021/04/12 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على مطلوبين وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة في مناطق متفرقة من البلاد. وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، إن “قوة من الفرقة 10 في قيادة عمليات الانبار ترافق المنظمة النرويجية لنزع الالغام قامت بواجب تفتيش في منطقة 7 كيلو وعثرت على …

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