التربية: سنصدر اليات الدوام الحضوري خلال الايام المقبلة

2021/04/12 | 18:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، الاثنين، أنها ستصدر آليات للدوام الحضوري في المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، إن “المراحل الابتدائية في ظل جائحة كورونا لم تتعلم بشكل جيد مما يؤثر عليها مستقبلا، ولهذا تم اقتراح الدوام الحضوري”.وأضاف، أن “الصفوف المنتهية لديها امتحان وزاري ولابد أن يكون التعليم مستدام وكفاءة ونوعية في التعليم، وهذه كانت مقترحات وزارة التربية للجنة الصحة والسلامة منذ أشهر”، مؤكداً أن وزارته “ستصدر اليات في الأيام المقبلة بالشكل الرسمي، وحرص الوزارة كبير جداً لتلقي التعليم بشكل جيد وتبقى المراحل المتبقية الكتروني عن بعد”.ودفع تفشي فيروس كورونا وزارة التربية إلى وقف الدوام في المدارس والانتقال […]

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