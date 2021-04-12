2021/04/12 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلن النائب الثاني لمحافظ البصرة، ضرغام الاجودي، الاثنين، استعداد البصرة لاعلان خلوها من التلوث الإشعائي. وقال الاجودي، في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، إن” اللجة ستكمل وتنهي مهامها خلال هذا الاسبوع لاعادة قراءات الإشعاعات، وستعلن عن خلو (17) موقعا سالما وخاليا من اي تلوث اشعائي من اصل (23) موقع ، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تحدد موعد اعلان المحافظة خالية من التلوث الإشعاعي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تحدد موعد اعلان المحافظة خالية من التلوث الإشعاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).