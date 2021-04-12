بعد قرار اللجنة العليا.. مقترح نيابي يحدد أيام الدوام الحضوري في المدارس - عاجل

2021/04/12 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداقترحت عضو لجنة التربية في مجلس النواب، هدى جار الله، الاثنين (12 نيسان 2021)، استئناف دوام المدارس لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.وقالت جار الله، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة التربية ترى عدم جدوى التعليم الالكتروني المعتمد حالياً في المدارس، الأمر الذي دفع اللجنة لتقديم مقترح لإعادة الدوام لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع مع الالتزام بالإجراءات الصحية المقرة من قبل اللجنة".وأضافت أن "المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة، وبانتظار القرار النهائي، خاصة وأن الامتحانات النهائية على الأبواب".وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن الصفوف المشمولة بالدوام الحضوري، والبقية المستمرة بالدوام الإلكتروني بعد قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم.

ونشرت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، توضيحا عن وزارة التربية، ذكرت فيه أن الدوام الحضوري يشمل، الأول الابتدائي، والثاني الابتدائي، والثالث الابتدائي، السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي.

وأشارت وزارة التربية، إلى أن باقي المراحل الداراسية سيبقى فيها التعليم الإلكتروني.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بجائحة كورونا في العراق خلال اجتماعها اليوم 5 قرارات جديدة بشأن الموقف الوبائي في شهر رمضان المبارك.وقررت اللجنة ما يلي: فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً حتى 5 صباحاً فرض حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبتتقليص دوام الموظفين في رمضان ساعة واحدةاستثناء الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران من الحظر الشامل والسماح لهم بممارسة العمل حتى الساعة 7 مساءًالسماح بعودة الدوام الحضوري في المدارس للصفوََف الأول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية

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