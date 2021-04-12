70% من اليابانيين يرفضون إقامة

2021/04/12 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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مع اقتراب العد التنازلي لموعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم الإثنين، أن أكثر من 70% من اليابانيين، يؤيدون فكرة إلغاء أو تأجيل الحدث الرياضي الأبرز في العالم، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته وكالة "كيود"» اليابانية للأنباء، أن 39.2% يرغبون في إلغاء الدورة بشكل نهائي وسط مخاوف من موجة جديدة من الفيروس التاجي، بينما أيدت نسبة 32.8% تأجيل الحدث مرة أخرى.

وأبدى 24.5% من المشاركين في استطلاع "كيودو" الذي جرى خلال الفترة ما بين 10 و12 من نيسان الجاري، رغبتهم في تنظيم الدورة الأولمبية، وإقامتها في الموعد المقرر لها بداية من 23 تموز المقبل.

ومن المقرر أن تخضع العاصمة اليابانية بداية من اليوم الإثنين، لإجراءات خاصة من أجل الحد من انتشار عدوى "كوفيد-19" سريع الانتشار في مواجهة موجة رابعة، مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى الصيف المقبل بعد ظهور الفيروس، إلا أن الغموض عاد ليخيم على الحدث الرياضي الأهم في العالم، في ظل ظهور موجة جديدة من العدوى أكثر فتكًا.

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