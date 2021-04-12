مصدر يوضح الموقف بعد مداهمة قوة أمنية منزل محافظ بابل

2021/04/12 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأوضح مصدر امني من محافظة بابل، اليوم الاثنين، تفاصيل مداهمة قوة أمنية منزل محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، من أجل القاء القبض عليه.وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن قوة امنية داهمت منزل محافظ بابل حسن منديل ، بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه وبحق نجله وصهره في وقت سابق على خلفية اتهامه بقضايا فساد".ولفت الى أن "المحافظ غير موجود حالياً في محافظة بابل وفق المعلومات المتوفرة".

وفي وقت سابق ، حصلت بغداد اليوم ، على وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى توضح صدور أمر قبض بحق محافظ بابل حسن منديل.

وبحسب الوثيقة فأن أمر القبض صدر بحق المحافظ بتهمة الرشوة.

وثيقة أمر القبض

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