بمؤتمر صحفي مع شمخاني .. الاعرجي : العمل جار لجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق

2021/04/12 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ان : العمل جار لجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني علي شمخاني / حسب وكالة ايرنا/ ان : العمل جار من قبل الحكومة العراقية لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان بهذا الخصوص.واضاف الاعرجي ان : تقسيم الجماعات الإرهابية إلى جيدة وسيئة، وتطبيق معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، لن يؤدي إلا للمزيد من الدعم للجماعات الإرهابية.من جانبه اعرب شمخاني عن قلقه من استئناف نشاط إرهابيي داعش مجددا في العراق.ودعا إلى : تعاون أكبر بين طهران وبغداد لمواجهة تحركات العناصر الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية في إقليم كردستان شمالي العراق./انتهى3

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