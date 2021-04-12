2021/04/12 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ علن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، أن نظام الكهرباء الاحتياطية التي تعمل في حالة الطوارئ في منشآة نطنز النووية الذي تعرض لعمل تحريبي أمس الاحد، قد تمت اعادة تشغيله اليوم فيما يتواصل العمل على اصلاح الامور الاخرى.و قال صالحي بحسب الاعلام الايراني الرسمي ,ان العدو يحاول من خلال العمل التخريبي في منشآة نطنز زرع الياس لدى الشعب الإيراني لكنه على خطأ كبير".واعتبر صالحي ان افضل انواع الرد على العدو هو المحافظة على الحيوية والنشاط والروح العالية، وان نثبت للاعداء ان الشعب الايراني لن يستسلم ,موضحا ان ما حدث في منشآة نطنز هو عمل تخريبي قطعا، وان منظوماتنا الأمنية توصلت الى خيوط الجريمة وستتابع التحقيقات وتعلن النتائج ".واكد أن ,تخصيب اليورانيوم في منشآة نطنز لم يتوقف وهو ماض الى الامام بقوة ، وان ما حدث من خلل لبعض الأجهزة سيُعالج وستعود الى العمل بأضعاف ما كانت عليه ، لأن اجراءاتنا سوف لن تقتصر على اصلاح الاضرار بل تطوير الأجهزة المتضررة".وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اكد باجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، ان ردّ الجمهورية الاسلامية على العمل التخريبي بمنشاة نظنز النووية، هو ان عملية تخصيب اليورانيوم لن تتوقف اطلاقا"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالحي يعلن عودة نظام طاقة الطوارئ في منشآة نطنز النووية الى العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالحي يعلن عودة نظام طاقة الطوارئ في منشآة نطنز النووية الى العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).