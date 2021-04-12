2021/04/12 | 19:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة عربية ودولية.. كربلاء تقيم مهرجانا لاحياء التراث العراقي في قصر الأخيضر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة عربية ودولية.. كربلاء تقيم مهرجانا لاحياء التراث العراقي في قصر الأخيضر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).