نساء نينوى يهزمن داعش، في أوّل ماراثون للمرأة عبر الدراجات الهوائية الذي أقامته منظمة UPP في مدينة الموصل

2021/04/12 | 19:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى – إعلام المنظمة نساء التقين سوية، من أعمار مختلفة، من قوميات وأديان مختلفة، تجمعن وتدرّبن لأكثر من اسبوع حول سياقة الدراجات الهوائية واجراءات السلامة أثناء السياقة ضمن مشروع معا للسلام الذي تنفّذه منظمة “جسر إلى – UPP الإيطالية”.بعد التدريب في ثلاثة مراكز “منتدى بعشيقة، منتدى الأندلس ومنتدى الموصل” تعلّمن السياقة …

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