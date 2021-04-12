2021/04/12 | 19:09 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 12 أبريل 2021 | 06:57 مساءً

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خبير قانوني يعلق على المرسوم الجمهوري الخاص بالانتخابات

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان المرسوم الجمهوري الخاص بالانتخابات المقبلة منح الدستورية لقرار اجرائها في 10 تشرين الاول المقبل.



وقال حرب في حديث ان"رئيس الجمهورية حدد يوم ١٠/١٠ القادم موعداً لأجراء الانتخابات المبكرة باصدار المرسوم الجمهوري المقتضي بذلك وهذا يعني انه صادق ومنح الدستورية لقرار رئيس الوزراء وقرار مجلس النواب في تحديد هذا اليوم موعداً للأنتخابات".



واضاف، ان"المرسوم هذا جاء طبقاً لسلطة رئيس الجمهورية في تحديد موعد الانتخابات المقررة على وفق احكام الماده ٦٤ من الدستور والذي يلاحظ انه لم يتطرق الى صلاحيته في حل مجلس النواب، وذلك ان الحل يكون خلال الستين يوماً السابقة لموعد الانتخابات وهي المدة التي تبدأ يوم ٨/١١ وتنتهي يوم الانتخابات ١٠/١٠ نحو ما حددت ذلك المادة ٦٤ من الدستور المذكورة".

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