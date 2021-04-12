تفاعل ودعم القوى اليسارية - صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر

2021/04/12 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلشاد_خدر صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 الجزء الثامنحين وصلت الى زاوية مدخل محلتنا، وجدت أمي جالسة تطل بنظراتها على شرفة باب منزلنا.



بهدوء دخلت المنزل لكنني لم أبقى فيه طويلاً هناك غيرت من ملابسي وخرجت في الحال لأتفقد رفاقي ولأتأكد إن كانوا بخير وسلامة.ذهبت مشياً على الأقدام الى ساحة باصات الريم وأنا في طريقي الى هناك التقيت بالرفيق لاوه سمعت منه بأن الجميع بخير وفيما بعد ......





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