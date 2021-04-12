التربية تعلن المراحل المشمولة بالدوام الحضوري

2021/04/12 | 19:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن (6) مراحل سيكون فيها الدوام حضوريا.

وقالت الوزارة في تصريح لجريدة الصباح اليوم (12 نيسان 2021)، أن "الدوام الحضوري يشمل:

▪ الاول الابتدائي

▪الثاني الابتدائي

▪الثالث الابتدائي

▪السادس الابتدائي

▪الثالث المتوسط

السادس الاعدادي ".

واوضحت الوزارة، ان "باقي المراحل سيعتمد التعليم الإلكتروني".

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