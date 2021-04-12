استقدام نجم

2021/04/12 | 19:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن استقدام أحد نجوم برنامج "عراق آيدول" بسبب قيامه بإطلاق نار عشوائي في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، انه بناء على ما نشر يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الفنان مصطفى سمير، بإطلاق النار قرب مبنى محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تم استقدام الفنان إلى مقر قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة حيث قدم المدعو اعلاه اعتذار إلى القوات الأمنية لكون ما قام به خرق واضح للقانون.

وأضافت القيادة أن الفنان مصطفى سمير أكد عدم تكرار فعلته مستقبلاً، مشيرة الى انه تم عرض اوراقه على الجهات المختصة.

PUKmedia قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة

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