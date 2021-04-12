مكتب المرجع السيستاني يعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

2021/04/12 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل.وذكر المكتب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “يوم غدٍ […]

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