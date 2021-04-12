السعودية تعلن اول ايام شهر رمضان

2021/04/12 | 19:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان. وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت مساء يوم أمس الأحد بأن المملكة أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدين حكوميين، وأن يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان. وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية والهيئات الإسلامية في العالم، يوم أمس …

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