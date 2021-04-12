مكتب السيد السيستاني يعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

2021/04/12 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف، أن الأربعاء المقبل أول أيام شهر رمضان.وذكر بيان للمكتب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان المعظّم، ويوم الأربعاء الموافق (١٤ / ٤ /٢٠٢١ م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢ للهجرة".

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