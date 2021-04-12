الصحة العالمية: الطريق طويل أمام نهاية كورونا

2021/04/12 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، أن الطريق ما زال طويلا أمام نهاية وباء كورونا.

وعزا جيبريسوس ذلك، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى الارتباك والتراخي في إجراءات الصحة العامة لمواجهة الوباء، بحسب "رويترز".

وقال المسؤول الأممي: "نحن أيضا نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات وقد أعيد فتحها، وحركة السفر والتجارة وقد استؤنفت".

لكن جيبريسوس، أشار إلى أن وحدات الرعاية الفائقة في الوقت الحالي، تعاني من التكدس في كثير من الدول، و"الناس يموتون"، جراء فيروس كورونا.

وأضاف مدير عام المنظمة قائلا: "ما زال الطريق طويلا أمام نهاية جائحة كوفيد-19".

وعلى الرغم من ذلك، قال جيبريسوس: "لدينا الكثير من أسباب التفاؤل.



انخفاض حالات الإصابة والوفاة في الشهرين الأول والثاني من العام يبين أن من الممكن كبح هذا الفيروس وسلالاته".

وفي وقت سابق، اشارت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف في مؤتمر صحافي إلى أنه يمكن السيطرة على الوباء في "بضعة أشهر" في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت: "نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء.



إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر.



إنه يتنامى في شكل مطرد.



ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها".

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