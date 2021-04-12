العراق يؤكد موقفه الداعم لوحدة واستقرار اليمن

2021/04/12 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد العراق موقفه الداعم لوحدة واستقرار اليمن .وذكر بيان لوزارة الخارجية ان رئيس الدائرة العربية أسامة مهدي غانم التقى اليوم سفير الجمهورية اليمنية الخضر أحمد علي مرمش في مقر الوزارة ".و جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسُبُل تطويرها، مُؤكداً موقف العراق الداعم لوحدة واستقرار الجمهورية اليمنية، وأن الدائرة ستقوم بمتابعة جميع القضايا والموضوعات العالقة بين البلدين ".من جانبه قدم السفير اليمني شكره وتقديره على الترحيب الذي يلقاه من قبل مسؤولي الوزارة والوزارات العراقية كافة، والدعم المقدم له لإنجاح مهام عمله"./انتهى2

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