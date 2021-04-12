مكتب المرجع السيستاني يعلن الاربعاء اول ايام شهر رمضان المبارك

2021/04/12 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/أعلن مكتبُ المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان المعظّم ، و يوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان المبارك ل./انتهى.

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