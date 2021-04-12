ظريف: إيران تحترم دائما استقلال وأمن العراق وسلامة أراضيه

2021/04/12 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم محمد جلال الأعرجي ، اليوم الاثنين ، على ملا...

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