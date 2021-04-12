الأعرجي لظريف: العراق يتطلع لعلاقات بناءة مع إيران وبقية الدول

2021/04/12 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق يتطلع لعلاقات وصفها بـ”البناءة”، مع إيران وبقية الدول.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، أن […]

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