الكعبي يدعو لإقالة النائب ظافر العاني بأول جلسة نيابية

2021/04/12 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، إلى إقالة عضو مجلس النواب، ظافر العاني في أول جلسة نيابية، فيما وصفه تصريحات الأخير بـ”الدعاية الانتخابية الرخيصة الكاذبة والطائفية”، على حد […]

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