2021/04/12 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: كورونا يشكل تحدياً للعراق وللعالم أجمع

الكاظمي: نسبة الإصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة

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