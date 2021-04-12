2021/04/12 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | الكاظمي: كورونا يشكل تحدياً للعراق وللعالم أجمع
الكاظمي: نسبة الإصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: كورونا يشكل تحدياً للعراق وللعالم أجمع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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