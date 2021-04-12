2021/04/12 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن موازنة 2021 التي قاطعها الائتلاف كادت أن تمس حقوق الشهداء السياسيين، فيما أكد أن العراق يتقدم بإنصاف هذه الشرائح.وقالت النائب عن الائتلاف، ضحى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “المغيبون لا نعرفهم”..



دولة القانون: الموازنة كادت أن تمس حقوق الشهداء المركز الخبري الوطني.

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