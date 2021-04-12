مكتب السيستاني يعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

2021/04/12 | 20:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني أن الأربعاء المقبل أول أيام شهر رمضان.

وحسب بيان للمكتب، اليوم الاثنين، أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان المعظّم، ويوم الأربعاء الموافق (١٤ / ٤ /٢٠٢١ م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢ للهجرة".

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