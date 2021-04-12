التربية تعلن المراحل التي سمح لها بالدوام الحضوري

2021/04/12 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، حصولها على موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالسماح لعدد من المراحل الدراسية بالدوام الحضوري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “الدوام الحضوري سيكون للصفوف (الاول والثاني والثالث) الابتدائي بالاضافة الى الصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي)، ولمدة يومين في الاسبوع”.

واضافت الوزارة، أن “دوام باقي المراحل سيكون الكترونياً”، مشيرةً الى ان “هذا القرار يأتي حفاظاً على رصانة التعليم مع الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية”.

واكدت على “المدارس الاهلية بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لايام الدوام حيث سيتم الغاء اجازة المدارس المخالفة لتلك التوجيهات”.

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