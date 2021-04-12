المرجع السيستاني يحدد غرة شهر رمضان

2021/04/12 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد

علي السيستاني، اليوم الاثنين، غرة شهر

رمضان المبارك 1442 هج.

وقال المكتب في بيان مقتضب حصلت وكالة

نون عليه إن "يوم غدٍ الثلاثاء هو

المُتمم لشهر شعبان ويوم الأربعا

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