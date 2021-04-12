2021/04/12 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، تنفيذها خطة خاصة بشهر رمضان، بالاعتماد على خزين المعلومات الاستخبارية.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة المنفذة مع قرب حلول شهر رمضان، تشمل عمليات استباقية تعتمد على ما حصلنا عليه من معلومات استخبارية وتطبيق هذه المعلومات من أجل ملاحقة ومطاردة التنظيمات الإرهابية".وأشار الخفاجي إلى أنه "ما نقوم به الآن في سلسلة جبال حمرين وفي ديالى وفي الانبار وفي جنوب غرب كركوك هو عمليات استباقية ضد التنظيمات الارهابية، لمعرفتنا أنها ستحاول خلال شهر رمضان القيام ببعض الأعمال". وأضاف، أن "قيادة القوة الجوية تقوم منذ أكثر من 20 يوماً بتوجيه ضربات استباقية بطائراتها لتدمير خلايا داعش وكذلك مضافاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تتحدث عن خطتها لشهر رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تتحدث عن خطتها لشهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).