اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر 17 قراراً تتعلق باجراءات الوقاية خلال رمضان

2021/04/12 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاثنين، 17 قراراً تتعلق باجراءات الوقاية خلال شهر رمضان، ودوام دوائر الدولة والفئات المستثناة من الحظر. وذكرت المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، ان “اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت خلاله مناقشة تطورات الوضع الوبائي …

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