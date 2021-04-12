عضو بخلية الأزمة: الحظر لم يعد مُجدياً .. هناك 3 نقاط بديلة يجب أن تُطبق

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين (12 نيسان 2021)، قراراتها حول مواجهة جائحة كورونا، خلال أيام شهر رمضان.
وذكرت اللجنة، في بيان صادر عنها، وتلقته بغداد اليوم، انه "تقرر الاستمرار بالحظر الشامل في شهر رمضان خلال يومي الجمعة والسبت".
وقررت اللجنة ايضاً "تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان".
وأوضحت ان "ساعات الحظر الجزئي ستكون في شهر رمضان من 8 مساءً وحتى الـ 5 فجراً".وتضمنت قرارات اللجنة العليا ايضاً "السماج للصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضار والأفران بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساء طيلة أيام الشهر الكريم".وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاثنين، تسجيل 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 43949 فحصاً لحالات مشتبه بها.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 44 حالة وفاة فيما تعافى 5679 شخصاً من الوباء.
وبشأن الموقف الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، أكدت الوزارة تطعيم 12174 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الملقحين الكلي إلى 152962 شخصاً.
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