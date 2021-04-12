عضو بخلية الأزمة: الحظر لم يعد مُجدياً .. هناك 3 نقاط بديلة يجب أن تُطبق

2021/04/12 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرأى عضو خلية الأزمة النيابية، النائب رياض المسعودي، الاثنين (12 نيسان 2021)، بأن العراق متجه للأسوأ، إذا لم يعتمد خارطة طريق مؤلفة من 3 نقاط رئيسية في مواجهة فيروس كورونا فيما أشار إلى إن الاستمرار بالحظر لم يعد مجدياً.وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "معدل الإصابات والوفيات في العراق مرتفع، ناهيك عن تعرض دول الجوار لموجة ثالثة، وربما رابعة، من فيروس كورونا، رغم حملات التطعيم التي تجريها، ما يستدعي اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الوباء".وأضاف المسعودي، "على اللجنة العليا وضع خارطة طريق محددة بثلاث نقاط رئيسية، وهي التشديد في إجراءات ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتوسيع إطار التطعيم ضد فيروس كورونا "، مؤكدا بانه "ضد فرض الحظر الجزئي والشامل لأنه لم يأت بثماره لسبب رئيسي كونه لم يدفع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية".وقال "الحركة في المناطق والأحياء الشعبية شبه طبيعية رغم اجراءات الحظر".وأشار إلى أن" العراق متجه للأسوأ اذا لم تعتمد النقاط الثلاثة، وأن يكون التشديد في الالتزام بالإجراءات الوقائية على الارض وبخلافه سنصل إلى معدلات اصابة عالية جدا تفوق ما يسجل حاليا".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين (12 نيسان 2021)، قراراتها حول مواجهة جائحة كورونا، خلال أيام شهر رمضان.

وذكرت اللجنة، في بيان صادر عنها، وتلقته بغداد اليوم، انه "تقرر الاستمرار بالحظر الشامل في شهر رمضان خلال يومي الجمعة والسبت".

وقررت اللجنة ايضاً "تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان".

وأوضحت ان "ساعات الحظر الجزئي ستكون في شهر رمضان من 8 مساءً وحتى الـ 5 فجراً".وتضمنت قرارات اللجنة العليا ايضاً "السماج للصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضار والأفران بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساء طيلة أيام الشهر الكريم".وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاثنين، تسجيل 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 43949 فحصاً لحالات مشتبه بها.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 44 حالة وفاة فيما تعافى 5679 شخصاً من الوباء.

وبشأن الموقف الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، أكدت الوزارة تطعيم 12174 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الملقحين الكلي إلى 152962 شخصاً.

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