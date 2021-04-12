الأعرجي يبحث مع وزير الدفاع الإيراني مجالات الامن وضبط الحدود ومكافحة الارهاب

2021/04/12 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في طهران اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.وتم في اللقاء/ حسب بيان للمستشارية/ بحث التعاون المشترك بين بغداد وطهران مجالات الأمن وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب.وناقش الجانبان أيضا، آخر تطورات المشهد الأمني في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين./انتهى3

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