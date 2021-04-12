الولايات المتحدة تعلن عدم مشاركتها بالهجوم على منشاة نطنز النووية الايرانية

2021/04/12 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن البيت الأبيض مساء اليوم عدم مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.وأضاف / حسب وسائل اعلام امريكية / أنه ليس لديه تعليق بخصوص التكهنات عن سبب الواقعة.وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تركز على المناقشات الدبلوماسية هذا الأسبوع حول الاتفاق النووي الإيراني.واعلنت إيران امس الأحد عن حدوث خلل في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي.ووصف علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الحادث بأنه إرهاب نووي.من جهتها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر لها أن الحادث جاء نتيجة لانفجار نظمه الجانب الإسرائيلي، ومن ثم اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل مباشرة بالوقوف وراء الحادث./انتهى3

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