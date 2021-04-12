العراق : نسبة الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر

2021/04/12 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق ، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد الأخير أن نسبة الاصابات بفي...

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